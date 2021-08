La voiture façon Netflix: Lynk & Co débarque en Belgique

Un nouvel acteur a fait son entrée dans le paysage belge de la mobilité : Lynk & Co. Avec ses voitures louées et partagées, la marque entend bousculer nos habitudes de déplacements.

Déjà présente en Asie ou aux États-Unis, Lynk & Co, la marque sœur internationale de Volvo, fait ses premiers pas européens, et notamment en Belgique. Misant sur la flexibilité et la génération connectée, elle propose des voitures à acheter ou à louer.

Pour un loyer d’environ 500€ par mois, Lynk & Co met à disposition son modèle « 01 » : un SUV trois cylindres semblable au Volvo XC40, disponible en version hybride classique ou rechargeable (avec une autonomie de 69 km).

Partagez, économisez

Là où Lynk & Co se démarque, c’est qu’elle propose une formule inédite d’abonnement. Comme pour Netflix ou Spotify, l’abonnement est mensuel et résiliable à tout moment. Et comme pour Netflix ou Spotify, on peut le partager avec ses proches.

En effet, partant du constat qu’une voiture n’est utilisée par son propriétaire que 4 % du temps, la marque sino-suédoise a développé une plateforme permettant de partager facilement son véhicule entre famille, voisins, amis ou collègues, via une clef numérique. Il est également possible de la partager avec d’autres membres du réseau Lynk & Co. Le loueur fixe alors ses prix et ses horaires. Ce système de partage réduit de facto les frais mensuels pour les utilisateurs.

Les premiers clients belges ont reçu leur voiture au printemps dernier. Quant au premier concessionnaire, ou plutôt « club » belge, il ouvrira à Anvers le 11 août. Ce club anversois sera le premier site belge où les conducteurs qui optent pour la formule d’abonnement peuvent tester gratuitement le véhicule. Il s’agira du quatrième club européen après ceux ouverts à Amsterdam, Göteborg et Berlin. Un club bruxellois devrait ouvrir ses portes dès l’année prochaine.

En pratique

Pour un maximum de 500€ par mois, la « 01 » de Lynk & Co arrive entièrement équipée, livrée au pas de votre porte. Il n’y a donc aucune option à choisir, si ce n’est la couleur de la carrosserie (noire ou bleue). Outre le véhicule, l’abonnement comprend également l’assurance, l’entretien, la taxe de circulation… mais pas le carburant. À savoir également : l’abonnement est limité à 1.250 km / mois. Au-delà, il vous en coûtera 15 centimes du kilomètre. Les km non utilisés sont reportés au mois suivant.

L’inscription sur la plateforme de carsharing Lynk & Co est gratuite, en ce compris pour les conducteurs occasionnels désireux d’emprunter une voiture aux autres membres.