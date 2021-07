La nouvelle app TEC vous permet d’acheter et de valider directement votre ticket en ligne

Depuis ce lundi 12 juillet, une nouvelle version de l’app TEC est disponible sur l’Apple Store, le Google Play Store et le Huawei Store. Cette nouvelle version, entièrement revue pour un meilleur confort d’utilisation, inclut de nombreuses améliorations, parmi lesquelles la possibilité d’acheter et de valider des titres TEC et SNCB directement depuis l’application. Au vu du contexte sanitaire actuel, cette nouveauté offre aux voyageurs une solution digitale, moderne et complémentaire aux canaux de vente existants qui permet non seulement de simplifier l’accès au réseau TEC mais également d’offrir une alternative à la vente à bord, temporairement suspendue.

De nombreux avantages

Les voyageurs peuvent acquérir de manière simple et rapide leurs titres de transport et voyager sur les réseaux TEC et SNCB grâce à cette nouvelle version de l’app TEC, qui présente de nombreux avantages :

Tout-en-un : la recherche d’itinéraires et d’horaires, les infos perturbations, l’achat et la validation de tickets unitaires, multivoyages et Aéroport BSCA ainsi que de tickets SNCB, tout est dans l’application !

Instantané : les titres de transport sont automatiquement chargés dans l’app TEC pour un voyage instantané sur le réseau ;

Flexible : chez eux, aux arrêts, à bord des véhicules TEC, les voyageurs peuvent planifier leurs trajets et acheter leurs titres quand ils veulent, et où ils veulent ;

Multimodal : les voyageurs peuvent réaliser un parcours complet en Wallonie en train et en bus/trams en achetant directement leurs titres TEC et SNCB via l’app ;

Sécurisé : l’achat des titres se fait en toute sécurité via de nombreux moyens de paiement digitaux (Apple Pay, Google Pay, Bancontact, Bancontact Mobile, Maestro, Mastercard, Visa…).

D’ici 2022, la gamme des titres proposée dans l’app TEC sera étendue pour inclure, entre autres, les titres à tarif réduit.