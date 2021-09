Finalement pas d’exploitant pour le train de nuit entre Malmö et Bruxelles

Aucun exploitant n’a pour l’instant été trouvé pour lancer une liaison ferroviaire de nuit entre Malmö et Bruxelles, a indiqué mercredi le ministère suédois de l’Infrastructure.

Les autorités suédoises avaient lancé, après étude de faisabilité, une adjudication pour une liaison Malmö-Cologne-Bruxelles en huit heures, mais aucune offre n’a été déposée.

Selon le groupe d’action Back on Track Belgium, cette route n’est pas assez attractive en raison du manque de soutien des autorités en Allemagne et en Belgique. En Suède, a contrario, la liaison est vue comme d’intérêt public. «Le trajet qui n’est pas couvert par le service public, soit de la frontière entre le Danemark et l’Allemagne jusqu’à la Belgique, est trop long par rapport à celui qui est couvert», selon le groupe.

Une deuxième route a, elle, trouvé preneur. La société suédoise SJ exploitera, pour au moins quatre ans à partir d’août 2022, un train de nuit entre Stockholm et Hambourg. La liaison sera quotidienne dans chaque sens et d’une durée de 12 à 13 heures.