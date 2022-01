Environ 70% des amendes pour excès de vitesse en Belgique enregistrées en Flandre

La police fédérale a enregistré près de 4 millions d’infractions pour excès de vitesse l’année dernière. Mais les radars flashent nettement plus souvent en Flandre : 2,8 millions de fois, soit 70 pour cent du total, indique Sudinfo. C’est ce qui ressort des chiffres que la députée Katleen Bury (Vlaams Belang) a demandé au ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open Vld) et que De Standaard a rapportés.

Les Flamands représentent environ 58 % de la population belge, la Wallonie 31,5 % et Bruxelles 10,5 %. Mais la différence du nombre de radars fédéraux entre la Flandre et les autres régions n’est pas aussi importante. Au 1er janvier de cette année, il y avait 31 radars fixes et 17 radars mobiles opérationnels en Flandre, en Wallonie ces chiffres étaient de 30 et 18.

En Flandre, 91 % des contrevenants ont payé immédiatement, en Wallonie ce chiffre est de 84 %. À Bruxelles, ce chiffre est de 81 %. Les recettes totales des recouvrements immédiats et des règlements à l’amiable se sont élevées à 278,5 millions d’euros en 2020. Ce montant est inférieur aux 306,5 millions d’euros de l’année précédente, une baisse qui peut probablement être attribuée à la pandémie.

Il est frappant de constater que les montants des amendes perçues sont un peu plus proportionnels au nombre d’habitants des régions. La Flandre représente 63,5 % des recettes, la Wallonie 28,7 % et Bruxelles 7,7 %.