En Flandre, tout est mis en place pour aller se faire vacciner à vélo

En Flandre, il existe une signalétique dédiée à la vaccination, indiquant aux cyclistes la direction du centre le plus proche afin de s'y rendre via des pistes sécurisées.

En Belgique, comme un peu partout en Europe, le vélo a le vent en poupe, alors pourquoi ne pas aller se faire vacciner contre la Covid-19 à bicyclette ? Du moins, au nord du pays...

Partant de ce principe, de nombreuses pistes cyclables ont été aménagées en Flandre afin de pouvoir se rendre facilement au centre le plus proche. Pour ce faire, des panneaux de signalisation indiquent la direction à prendre pour se rendre en toute sécurité, à vélo, au centre de vaccination le plus proche. Il ne s'agit évidemment pas de panneaux officiels, chaque centre optant ici pour son propre marquage. La Fédération européenne des cyclistes (ECF) en a recensé plusieurs ces dernières semaines, plus originaux les uns que les autres.

Comme si cela ne suffisait pas, certaines municipalités, comme celle d'Essen au nord d'Anvers, mettent à disposition des vélos à assistance électrique pour se rendre dans les sites dédiés à la vaccination excentrés.

A noter qu'aujourd'hui la Flandre a le taux de vaccination le plus élevé de Belgique avec plus de 90% des adultes vaccinés.