Du changement pour le TEC à la rentrée, voici tout ce que vous devez savoir

Les grandes vacances se finissent petit à petit. Dès la semaine prochaine, les enfants retrouveront le chemin de l’école et il est déjà temps d’y penser. Pour s’y rendre, peut-être utiliseront-ils l’un des nombreux bus du réseau TEC. Alors, les annonces faites par la société de transport en commun vont vous être utiles. Car plusieurs changements entrent en vigueur ce 1er septembre. Modifications sur le réseau, nouvelles lignes, mesures à bord… On fait le point.

Du changement sur le réseau

Le TEC apporte régulièrement des modifications sur son réseau en créant ou en adaptant certaines lignes afin d’améliorer le service rendu à ses voyageurs. C’est le cas, entre autres, des lignes suivantes, indique Sudinfo :

– 69 Nivelles – B.S.Isaac – Ittre – Braine-le-Château ;

– 39 St-Lambert – Vottem P+R ;

– 65 Liège – Aywaille – Remouchamps ;

– Nouveau | 158 Chênée – Sart-Tilman ;

– Nouveau | 387 Theux – Oneux – Fays – Jehanster – Polleur – Theux ;

– Nouveau | 41 Namur – Faulx – Gesves.

Avant de voyager sur le réseau TEC, pensez à vérifier l’horaire de votre ligne sur letec.be, via la recherche d’horaire ou la recherche d’itinéraire ou sur l’application TEC disponible sur le Google Play Store, sur l’App Store et sur le Huawei Store.

De nouvelles lignes Express

Dès le 1er septembre 2021, le TEC, à l’initiative du Ministre de la Mobilité Philippe Henry, complète son réseau structurant Express avec 9 nouvelles lignes Express, complémentaires au réseau ferroviaire existant. Par ailleurs, 5 autres lignes du réseau Express ont été améliorées afin de répondre au mieux aux besoins des voyageurs.

Le réseau Express, constitué au total de 25 lignes Express, permet aux voyageurs de bénéficier d’une offre de transport harmonisée, renforcée et plus accessible, pour relier rapidement et en toute sécurité une ville wallonne à une autre.

Découvrez l’ensemble des 25 lignes Express, leurs tracés, leurs horaires et leurs avantages sur letec.be.

La Covid toujours présente

Pour garantir la santé des voyageurs, les mesures de précaution sont toujours d’application.

Pour voyager à bord des bus/trams du TEC, les voyageurs sont priés de/d’ :

– porter un masque. Ce masque obligatoire doit être porté à tout moment, aux arrêts et dans les véhicules, dès l’âge de 12 ans ;

– avoir un titre de transport en règle et de le valider.

Par ailleurs, la montée à bord des bus se fait toujours uniquement par l’arrière.

Le TEC est conscient que cette dernière disposition engendre des difficultés pour les voyageurs tant au niveau de l’embarquement qu’au niveau de l’espace disponible à bord. Cette mesure sera réévaluée à la fin du mois de septembre et levée dès que la situation sanitaire le permettra.