«Des gens pleuraient, vomissaient»: panique à bord d’un vol Ryanair à cause de la tempête Franklin

Des passagers de vols qui devaient atterrir à Charleroi en pleine tempête Franklin ont communiqué leur expérience traumatisante à nos confrères de RTL.

Alicia rentrait de Lisbonne avec la compagnie aérienne Ryanair quand le vent s’est mis à souffler beaucoup trop fort. « Il y avait énormément de turbulences. Il y avait des gens qui pleuraient, qui criaient, qui vomissaient », explique la Belge. « Pendant ce temps-là, on était seuls. On se partageait des sacs pour pouvoir vomir car le personnel de cabine, on ne l’a pas vu », témoigne-t-elle.

L’avion d’Alicia devait atterrir aux alentours de 22h45, mais après 50 minutes, le pilote a décidé de se poser au Luxembourg, indique Sudinfo. Les 130 passagers ont longuement attendu et après deux heures, des bus sont arrivés. « On monte dans les bus, et là, surprise, on nous dépose jusqu’au terminal et pas jusqu’à Charleroi. Une fois qu’on arrive à l’aéroport, on nous annonce qu’on devra se débrouiller pour rentrer », déplore Alicia. Un vol dont elle et les 129 autres passagers se souviendront !