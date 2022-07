Cette compagnie aérienne va proposer des lits en classe économique et c’est une première mondiale!

On tente de relever l’appui-tête. On essaye de caler la nuque avec un pull et on regrette de ne pas avoir acheté un coussin de voyage au duty-free comme celui du voisin. Et puis, on se tourne inlassablement en espérant trouver le sommeil… Dormir en classe économique est une épreuve, voire même un véritable challenge ! Alors quand les compagnies aériennes font la course aux plus longs vols long-courrier sans escale du monde, on a le droit de s’interroger sur les conditions de confort des passagers en classe éco…

Six lits dans une capsule

Une problématique à laquelle Air New Zealand a logiquement songé puisque la compagnie kiwi doit commercialiser à la rentrée prochaine un ultra long-courrier entre Auckland et New York. Le voyage durera en effet 17 heures. Au-delà de cet itinéraire atypique, le transporteur a décidé de faciliter le sommeil de ceux qui réservent en classe éco. Son projet : installer dans la cabine une capsule où six lits permettront de prendre un peu de repos. La compagnie aérienne vient de présenter en images son concept intitulé « Skynest ».

Lire aussi Cet avion du futur avec ses sièges empilés va donner des sueurs froides aux claustrophobes

Réservation et frais supplémentaires

Selon Condé Nast Traveller, les passagers désirant profiter de cet espace devront réserver leur place au préalable et régler des frais supplémentaires. À noter qu’ils ne jouiront pas de ces lits-capsules durant toute la durée du vol ; leur utilisation étant prévue à des moments précis de l’itinéraire (on imagine que l’accès soit interdit au décollage et à l’atterrissage) tandis qu’un créneau de quatre heures serait octroyé à chaque dormeur. Une question se pose : comment les hôtesses parviendront-elles à déloger les passagers au sommeil trop lourd ?

Ce type d’installation, qui n’existe sur aucun vol commercial à ce jour, doit être proposé à compter de 2024.

Toutefois, ce « Skynest » ne constituera pas l’unique solution pour vous reposer lors d’un prochain vol long-courrier. Dans le cadre de la refonte de sa cabine éco, Air New Zealand a aussi prévu d’équiper ses 787 Dreamliner de sièges dont l’assise peut être étendue pour offrir davantage d’espace et donner la possibilité de s’allonger. Reste qu’il faudra réserver les sièges d’à côté pour vraiment en profiter…