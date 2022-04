Ce toit solaire ajoute 1.300 km d’autonomie par an à une voiture électrique

Dans sa version 2022, le toit de la Sonata hybride lui permet de gagner chaque jour jusqu’à 6 km avec une exposition moyenne au soleil d’environ 6 heures. En fonction de l’ensoleillement, ce gain peut atteindre 1300 km sur l’ensemble de l’année. En moyenne, selon le constructeur sud-coréen, le toit améliore le rendement énergétique de la voiture d’environ 7 %. Enfin, la présence de ce toit permet de considérablement réduire le fait d’avoir une batterie entièrement déchargée.

Une meilleure autonomie

Le toit est ici composé d’une structure de panneaux solaires en silicium. Lorsque la lumière du soleil est absorbée, de l’électricité est alors produite et stockée dans la batterie de la voiture. Elle permet ainsi d’allonger la distance parcourue. De fait, Hyundai ne fait ici que suivre une initiative prise par son concurrent Toyota il y a bientôt 10 ans avec sa Prius. L’idée est d’absorber de l’énergie afin d’augmenter sensiblement l’autonomie du véhicule.

Bientôt en Europe ?

Bien que la Sonata ne soit pas officiellement distribuée en Europe, Hyundai promet de déployer cette technologie sur d’autres modèles à l’avenir. Un autre constructeur, beaucoup plus confidentiel, le néerlandais Lightyear, prévoit de sortir cette année une berline électrique recouverte de panneaux solaires et à l’autonomie record, soit plus de 700 km pour une seule charge.