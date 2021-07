Bornes de recharge et parkings adaptés: le vélo électrique en plein boom mais les infrastructures manquent cruellement

Devant le succès de vente des vélos électriques, il va rapidement falloir développer des structures permettant de recharger facilement sa bicyclette, chez soi ou dans l’espace public. C’est en tout cas ce que préconise la fédération européenne des cyclistes dans son dernier rapport, comme inclure des parkings à vélo et des infrastructures de recharge dans tous les nouveaux bâtiments à construire.

La Commission européenne a récemment publié son plan pour réduire les émissions de gaz à effet de serre en Europe d’au moins 55 % d’ici 2030, à grand renfort de mesures phares, tant dans le bâtiment que dans les transports. C’est toutefois encore insuffisant pour la fédération européenne des cyclistes (ECF) qui propose d’y ajouter l’importance du stationnement et de la recharge des vélos électriques. C’est ce qui ressort de son nouveau rapport intitulé « Rendre les bâtiments adaptés au cyclisme ».

De la même manière que les bornes de recharge électriques pour les voitures se multiplient, il va en effet sérieusement falloir songer à développer des solutions simples et accessibles pour recharger son vélo électrique.

Manque criant d’infrastructures

En 2020, 4,5 millions de vélos électriques ont été vendus dans l’Union européenne et au Royaume-Uni, ce qui représente près de 25 % du total des ventes de bicyclettes. D’ici 2030, il pourrait même s’en vendre jusqu’à 17 millions par an. Devant ces chiffres de vente qui explosent, il devient urgent de mettre en place des infrastructures pour pouvoir se garer et recharger son vélo en quelques minutes.

Actuellement, seuls six états membres de l’UE ont mis en place des exigences quantitatives minimales, et trois autres demandent aux autorités locales de fixer de telles règles. Parmi les bons élèves figure ainsi la Bulgarie, où est imposé un minimum de 1,5 place de stationnement pour vélo par unité résidentielle dans les immeubles d’habitation. Généraliser ce type de législation ferait déjà bien avancer les choses.

Étant donné que la plupart des batteries des vélos électriques sont amovibles, il est assez pratique de les recharger chez soi. Cependant, l’ECF recommande d’équiper 10 % des places de stationnement pour vélos d’une infrastructure de recharge, pour satisfaire les urgences.