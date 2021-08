Zoë Kravitz et Channing Tatum en couple ? Des clichés semblent le prouver

Les deux acteurs ont été aperçus sur un vélo à New York et semblaient très complices.

Une nouvelle idylle a-t-elle vu le jour entre Zoë Kravitz et Channing Tatum? Il semblerait que oui! Cela fait maintenant plusieurs mois que les rumeurs se faisaient de plus en plus pressantes. Il semble désormais que l’information soit confirmée. Les deux tourtereaux (?) ont en tout cas été aperçus ensemble dans les rues de New York. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils semblaient très proches.

C’est en janvier que les rumeurs sur une possible relation entre Tatum, 41 ans, et Kravitz, 32 ans, avaient vu le jour. Et ce quelques jours seulement après le divorce de l'actrice de "Big Little Lies" avec son ancien mari Karl Glusman. A l’époque, une source proche de l’actrice avait cependant déclaré à E ! News que Zoë Kravitz était toujours célibataire.

Pour rappel, Channing Tatum, de son côté, a été marié pendant dix ans avec Jenna Dewan. Le couple a divorcé en novembre 2019. Ils ont une fille de huit ans, Everlu.