Willie Garson, connu pour avoir joué dans «Sex and the City», est mort à l’âge de 57 ans

Le monde du cinéma est en deuil. Willie Garson, 57 ans, a perdu la vie. C’est son fils, Nathen, qui a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux. Willie Garson était atteint d’un cancer mais la cause de son décès n’a pas encore été divulguée. « Je t’aime tellement papa. Tu as tellement accompli. Je suis si fier de toi. Je t’aimerai toujours mais je pense qu’il est l’heure pour toi de vivre ta propre aventure. Je sais que tu seras toujours à mes côtés. Je suis heureux que tu sois en paix maintenant. Je suis aussi reconnaissant d’avoir reçu ton amour, je ne l’oublierai, ni le perdrai jamais », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Pluie d’hommages

Willie Garson était notamment connu pour son rôle de Stanford Blatch dans « Sex and the City ». Il s’apprêtait à effectuer son grand retour dans la suite de la série. L’acteur a également interprété Mozzie, un des personnages principaux de la série « FBI : Duo très spécial » aux côtés de Matt Bomer. Ce dernier lui a d’ailleurs rendu un bel hommage sur les réseaux sociaux, tout comme le casting de « Sex and the City ».

« C’est une nouvelle terriblement triste et une perte terrible pour la famille Sex and the City. Mes sincères condoléances, repose en paix mon cher Willie », a écrit Kim Cattrall. « Je suis tellement triste que nous ayons perdu Willie Garson. Nous l’aimions tous et nous adorions travailler avec lui. Il était extrêmement drôle, à l’écran comme dans la vraie vie. Il était une source de lumière et d’amitié, mais aussi un professionnel accompli », a, de son côté, déclaré Cynthia Nixon.