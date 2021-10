Vous souvenez-vous de Johanna, dans «Hélène et les garçons»? Elle poste un cliché attendrissant de sa petite famille

Entre 1992 et 1994, les téléspectateurs ont adulé Rochelle Redfield, qui jouait dans « Hélène et les garçons ». L’actrice, qui a également joué dans « Les mystères de l’amour », est depuis longtemps une mère de famille, et elle partage de temps à autre des clichés de sa tribu, pour le plus grand plaisir des internautes.

Il s’agit d’un des personnages cultes de la série « Hélène et les garçons », qui a bercé de nombreuses enfances et adolescences : Johanna, interprétée par Rochelle Redfield, a toujours été la plus française des Américaines pour le grand public. Celle-ci avait fait un break de trois ans après la fin de la diffusion de la série, pour ensuite reprendre son rôle dans « Les Vacances de l’amour » jusqu’en 2004, et puis par moments dans « Les Mystères de l’amour ».

Mais l’actrice a également une vidéo en dehors des plateaux de tournage, puisqu’elle est maman de quatre enfants, à l’âge de 59 ans. La plus âgée, Austin, a 33 ans, tandis que ses trois garçons Cole, Cameron et Logan, sont âgés respectivement de 25, 21 et 18 ans.

Ce mercredi, l’actrice a publié sur son compte Instagram un cliché d’elle et de ses trois garçons, à l’occasion de la journée nationale des fils, célébrée aux États-Unis. On la voit entourée de ses enfants en noir et blanc, en toute simplicité. « Jamais un moment ennuyeux. Vraiment, jamais. Pas un seul moment ennuyeux », légende-t-elle.