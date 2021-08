Vous n’êtes pas fan de Christophe Maé? Ses enfants non plus!

Dans une interview accordée à La Provence, le chanteur Christophe Maé a fait quelques révélations étonnantes sur ses deux fils, Jules et Marcel, âgés de 13 et 8 ans.

Deux ans après la sortie de son dernier album « La vie d’artiste », Christophe Maé est de retour sur scène. À partir du 15 septembre, il commencera une tournée qui passera par Nice, Montpellier, Marseille et par Bruxelles, le 28 septembre à Forest National.

Plus intéressés par le foot que par la musique

À l’occasion de son retour sur scène, Christophe Maé a accordé une interview au journal La Provence. Le chanteur français a notamment abordé ses deux fils, Jules et Marcel, âgés de 13 et 8 ans. Pour le moment, ses enfants ne s’intéressent pas plus que ça à la musique. « Ils sont plus branchés football. Il y en a un qui se débrouille pas mal. Mais bon, il a huit ans. On va le laisser tranquille pour l’instant. Les deux sont mordus de ballon », a-t-il déclaré.

« Il se fout de ma gueule ! »

Christophe Maé est ensuite revenu sur le rapport que ses enfants avaient son métier et sa musique. « Le grand a bien compris mon métier. Mais le petit a 8 ans, je ne suis pas monté sur scène depuis qu’il a cinq ans et demi, il me prend pour un mytho, il se fout de ma gueule ! », a confié le chanteur. Pire, ils classent leur père dans la catégorie de chanteur pour le troisième âge ! « Pour eux ça y est, j’ai basculé, je suis un vieux chanteur maintenant ! », a déclaré le papa dont les deux fils préfèrent écouter la musique de Jul.