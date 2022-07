Vous ne comprenez rien au vocabulaire de la K-pop? De «Anti» à «V Live», on vous explique tout

Le monde de la K-pop peut sembler impénétrable pour les néophytes avec une culture internet qui mêle plaisanteries pour initiés, expressions obscures et vocabulaire propre.

K-pop

La musique pop coréenne, ou K-pop, est un genre musical venant de Corée du Sud. D’abord chantés en coréen, mais désormais souvent en anglais, les titres de K-pop piochent des éléments dans le hip hop, la dance électro, le jazz et le rock. Cette musique est jouée principalement par des groupes de garçons ou de filles et doit comprendre une chorégraphie millimétrée, une production à forte valeur ajoutée et des concepts originaux.

Anti-fan

Parfois raccourci en « anti », ce terme désigne une personne qui hait tant une star qu’elle consacre tout son temps à la moquer et la critiquer.

Comeback

Un « comeback » en K-pop désigne la sortie par un groupe d’un nouveau titre ou d’un nouvel album. Souvent découpé en plusieurs étapes, le comeback consiste en une série d’avant-goûts distillés pendant des semaines sous formes de photos, de vidéos et parfois même de singles pré-albums.

Fan chant

Ce sont des mots criés par les fans pendant les concerts. Un « fan chant » consiste généralement à nommer tous les membres d’un groupe pendant l’intro, puis à répéter des mots ou des paroles spécifiques tout au long d’une chanson. Les « chants » sont souvent adaptés à des chansons spécifiques.

Fingerheart

Il s’agit de former un coeur en croisant le pouce et l’index. Ce geste est prisé des chanteurs de K-pop pour exprimer leur affection envers le public.

Idol

Une « idol » est une star de K-pop, qui a été formée avant de faire ses « débuts » – c’est-à-dire de sortir son premier titre – par une agence de divertissement. Les « idols » peuvent être des artistes solo ou des membres d’un groupe.

Leader

La plupart des groupes de K-pop ont un « leader » désigné, qui doit guider et superviser le groupe. Cette personne commence généralement les présentations publiques et sera la première à prendre la parole lors des événements.

Lightstick

Ne pas confondre cette lampe montée sur bâton avec un bâton luminescent. Les lightsticks de la K-pop sont devenus les symboles de la dévotion des fans pour les artistes. Ils sont personnalisés pour de nombreux groupes et les fans montrent leur unité en les agitant pendant les concerts.

Sasaeng fan

Ce terme désigne le fan qui en fait trop pour attirer l’attention de son artiste K-pop préféré. En coréen, « sa » signifie privé et « saeng » vie, en référence à l’intrusion de fans dans la vie privée des vedettes. Cela peut aller jusqu’à l’envoi de cadeaux inappropriés comme de la lingerie ou même jusqu’à des délits, comme l’intrusion dans un domicile, le vol d’affaires ou d’informations personnelles.

V Live

Si vous voulez suivre votre star préférée de la K-pop, il vous faut « V Live ». Il s’agit d’une plateforme de streaming utilisée par les artistes pour rester en lien avec les fans. Certains y diffusent des images de coulisses, d’autres y offrent des livestream après les concerts.