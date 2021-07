« Vous me donnez la nausée »: Arthur dégoûté par certains de ses fans

L’annonce d’Emmanuel Macron obligeant le personnel soignant à se faire vacciner continue de faire réagir en France et tout le monde semble avoir un avis sur la question. Le dernier en date ? L’animateur Arthur, qui n’en peut plus de voir certains internautes comparer la vaccination à la Shoah qui, pour rappel, a conduit à la disparition d'entre cinq et six millions de Juifs. «Comparer la vaccination à la Shoah ! Vous me donnez la nausée, bande d’ignorants que vous êtes», a-t-il écrit sur Instagram, avant de reprendre un tweet comparant les Antivax et les juifs durant la Deuxième Guerre Mondiale. «On va reprendre quelques bases pour les débiles de Twitter. À gauche les antivax pendant la Covid, à droite des juifs pendant la Shoah. Vous comprenez le problème de comparaison entre les deux ?»

Avant de conclure: «On essaie juste de vous empêcher de mourir. On ne cherche pas à vous assassiner. Un peu de décence, s’il vous plaît».