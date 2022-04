Votre programme RTL interrompu hier? Voici ce qu’il s’est passé

La panne d’électricité est plus précisément survenue dans le quartier de l’avenue Jacques Georgin et a donc touché RTL Belgium. La diffusion des programmes de l’ensemble des chaines de télévision (RTL-TVi, Club RTL, Plug RTL) et de radio (Bel RTL et Radio Contact) a en conséquence été interrompue vers 21 heures dimanche soir. Les radios et les chaines de télévision sont à nouveau opérationnelles depuis 22h30, précise le groupe.

Les équipes techniques de RTL Belgium ont mis tout en œuvre pour résoudre le problème engendré par cette panne dans les plus brefs délais, souligne-t-on.

Une reprogrammation prévue

Le premier épisode de l’émission « L’Amour est dans le pré », qui était en cours de diffusion dimanche lorsqu’est survenue l’interruption, sera reprogrammé ce mercredi soir, précise RTL Belgium, qui s’excuse pour les « désagréments momentanés, tout aussi imprévus qu’imprévisibles ».

Le mercredi 6 avril dernier, c’étaient la RTBF et la VRT qui avaient subi le même sort, voyant leurs programmes TV et radio perturbés voire interrompus, là aussi en raison d’une importante panne d’électricité ayant touché la zone de Schaerbeek où se trouvent leurs sièges.