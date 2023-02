Voici pourquoi Penn Badgley ne veut plus tourner de scènes de sexe dans «You»

La star de la série à succès Netflix « You » a révélé dans son podcast « Podscrushed » qu’il ne voulait plus tourner de scènes intimes pour la quatrième saison de la série.

Les fans de la série Netflix « You » ont de quoi être ravis ! La première partie de la saison 4 est en effet disponible sur la plateforme depuis ce 9 février. On y suit à nouveau les aventures morbides de Joe, incarné par Penn Badgley. Néanmoins, un élément vous sautera certainement aux yeux en visionnant cette nouvelle saison. L’acteur américain a ainsi révélé dans son podcast « Podcrushed » qu’il ne voulait plus tourner de scènes de sexe dans « You ».

Une décision prise avant le début de la série

Penn Badgley a déclaré que cette décision avait même été prise « avant d’accepter de tourner dans la série », en 2008. Une des raisons qui l’a poussé à prendre une telle décision est qu’avant « You », l’acteur a joué dans « Gossip Girl » ou « The Bedford Diaries », des séries pour lesquelles il avait dû se dénuder dans plusieurs scènes. « Je ne pense pas l’avoir déjà mentionné publiquement, mais l’une des raisons principales, c’était : est-ce que je veux vraiment continuer dans une carrière où j’incarne toujours le rôle principal romantique ? », a-t-il ainsi confié.

L’importance de la fidélité

Une autre raison invoquée par l’acteur est l’importance qu’il accorde à la fidélité. Penn Badgley s’est marié en 2017 avec Domino Kirke. Heureux papa d’un fils de deux ans prénommé James, l’acteur a ainsi révélé que la « fidélité dans chaque relation, y compris dans (son) mariage, est importante pour (lui) ». « J’en suis arrivé à un point où je ne veux pas faire ça », a-t-il ajouté.

Une demande bien accueillie

Penn Badgley a donc demandé à la créatrice de « You », Sera Gamble, de diminuer le nombre de scènes intimes dans la quatrième saison de la série tout en concédant qu’il était bien conscient qu’il n’était pas envisageable de faire totalement sans puisque la série porte sur les relations amoureuses de son personnage. « J’ai signé ce contrat. J’ai signé pour cette série. Je sais ce que j’ai fait. Vous ne pouvez pas retirer cet aspect de l’ADN du concept », a-t-il affirmé. « Alors, je lui ai demandé à quel point on pouvait le diminuer ». Selon lui, Sera Gamble n’a « même pas sourcillé » face à sa demande. « Elle était vraiment heureuse que je sois aussi honnête (…) Elle a eu une réaction vraiment positive », s’est réjoui l’acteur.

