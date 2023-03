Voici pourquoi McFly et Carlito font «une pause de vidéos» (photo)

Ce samedi soir 4 mars, le YouTubeur McFly a publié une photo Instagram en légende de laquelle il annonce vouloir « faire une pause de vidéos YouTube ».

Savoir dire stop

Les Français expliquent qu’étant jeunes papa et ayant d’autres projets, ils avaient besoin de temps et de « dire stop pendant un temps et s’y consacrer ». En effet, Carlito et sa femme Erika viennent d’accueillir leur troisième enfant.

Le post d’« adieu » a été signé de leurs prénoms : David & Raphaël.

Les deux Youtubeurs qui cumulent plus de 7,2 millions d’abonnés sur YouTube ont été salués par plusieurs YouTubeurs français tels que Natoo, Joyca ou les rappeurs Bigflo et Oli. Les internautes étaient, eux, quelque peu déçus par la nouvelle : « On va devoir se trouver de nouvelles choses à faire un dimanche matin », peut-on notamment lire en commentaire.

