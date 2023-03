Voici pourquoi le tournage du film de Cameron Diaz est un véritable fiasco

Tout ne se passe pas comme prévu pour Cameron Diaz. L’actrice reviendra à l’écran pour le film « Back in action ». Mais il semblerait que le tournage qui se déroule actuellement est laborieux. On vous explique pourquoi.

Après neuf ans d’absence, l’actrice Cameron Diaz doit revenir à l’écran dans le film « Back in action ». L’Américaine avait décidé en 2014, après son apparition dans « Annie », de prendre une pause carrière pour se consacrer à sa vie de famille. Elle est devenue maman d’une petite Raddix et a épousé le chanteur de Good Charlotte Benjamin Madden.

Il est donc temps de revenir aux affaires, mais il y a un couac. Le tournage qui a démarré en décembre passé ne se passe pas comme prévu, car Jamie Foxx a décidé de faire des siennes. Si c’est lui qui a convaincu Cameron Diaz de revenir à l’écran, il est aussi à l’origine de nombreux problèmes.

Jamie pose problème

En effet, l’acteur est également producteur du film, et semble en pleine crise existentielle, rapportent nos confrères du Sun : « Il est complètement paniqué. Du jour au lendemain, il a commencé à faire plein de demandes bizarres, il a également exigé le licenciement de quatre personnes de l’équipe. Il s’agissait notamment de son chauffeur et de l’assistant du réalisateur. Comme si cela allait résoudre les problèmes. L’équipe et les acteurs en ont plus qu’assez de son comportement odieux. »

Tu parles d’un retour aux affaires pour Cameron…

