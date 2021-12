Voici les stars qui composeront le jury de Miss France 2022 présidé par Jean-Pierre Pernaut

Dans moins de deux semaines, la France désignera sa miss pour l’année 2022 au Zenith de Caen, en Normandie. Lors de cette soirée de gala présentée par Jean-Pierre Foucault et Sylvie Tellier, 29 jeunes femmes issues des quatre coins de l’Hexagone défendront leurs régions afin d’obtenir le titre sacré de Miss France 2022.

Un jury de six stars a été sélectionné pour élire la plus belle femme de France, et celui-ci sera chargé de désigner Miss France 2022 à hauteur de 50 %. C’est Jean-Pierre Pernaut, qui a récemment annoncé qu’il était atteint d’un cancer du poumon, qui présidera ce jury, composé par des personnalités de premier choix. À ses côtés se tiendront Amel Bent (qui a sorti son nouvel album Vivante) Inès Reg, (qui est en spectacle avec son show Hors-Normes), Delphine Wespiser alias Miss France 2012 et chroniqueuse dans Touche pas à mon poste, François Alu (danseur professionnel et juré de Danse avec les stars), Philippe Lacheau (Super-héros malgré lui), et Ahmed Sylla (qui a son spectacle Différent).

Les téléspectateurs pourront également voter pour leur miss préférée et détermineront la gagnante à hauteur de 50 % également. Le thème de la soirée risque de faire danser les téléspectateurs, puisqu’il s’agit des comédies musicales. Pour savoir qui sera élue Miss France 2022, rendez-vous le 11 décembre prochain, sur TF1.