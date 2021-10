Voici les séries et les films les plus regardés sur Netflix

Netflix avait déjà dévoilé ses programmes les plus populaires. La plateforme introduit désormais un nouveau mode de calcul qui bouleverse son classement. Alors qui de « Bridgerton », « Stranger Things » ou encore « Bird Box » et « The Kissing Booth » dominera ce nouveau classement ? Réponses avec deux tops inédits.

Jusqu’ici, lorsque Netflix daignait communiquer ses « audiences », l’entreprise totalisait le nombre de comptes abonnés ayant visionné au moins deux minutes d’un programme. Cette fois-ci, le géant du streaming s’est intéressé au nombre total d’heures regardées d’un programme dans les 28 jours suivant sa sortie sur la plateforme. Cette méthode de calcul bouleverse quelque peu le classement des séries et des films les plus populaires sur Netflix.

Côté séries, « La Chronique de Bridgerton » s’impose avec ces deux systèmes de classements. La série royale a aussi bien séduit le plus grand nombre de comptes (82 millions dans le monde) et cumulé le plus grand nombre d’heures regardées, 625 millions au total. Si la première saison de « Lupin, dans l’ombre d’Arsène » arrive en deuxième place en prenant la première méthode de calcul (76 millions de comptes connectés), c’est « La casa de papel : partie 4 » qui prend sa place avec l’autre méthode grâce à 619 millions d’heures streamées. Sur la troisième marche, la saison 3 de la série « Stranger Things » dépasse la première saison de « The Witcher » en terme d’heures regardées avec 582 millions contre 541 millions pour l’adaptation de la saga littéraire.

« Bird Box » et « Tyler Rake » toujours au top

Concernant les films, le film d’action « Tyler Rake » avec Chris Hemsworth domine le classement avec 99 millions de comptes ayant découvert au moins deux minutes du film dans les 28 jours suivants sa sortie sur la plateforme. Le film dystopique « Bird Box » s’installe à la deuxième place avec 89 millions de comptes tandis que « Spenser Confidential » avec Mark Wahlberg obient la troisième place avec 85 millions de comptes.

Du point de vue du nombre d’heures regardées, le top 10 est légèrement différent. « Bird Box » porté par Sandra Bullock prend la première place avec 282 millions d’heures contre 231 millions pour « Tyler Rake ». Enfin si « Spenser Confidential » arrive troisième des films les plus regardés par rapport au nombre de comptes, c’est le film épique « The Irishman » avec Al Pacino et Robert De Niro qui s’impose avec 215 millions d’heures regardées.

Malgré ces différents classements, de nombreuses voix avaient tout de même critiqué le système de Netflix pour classifier ses meilleurs programmes, en ne comptant que le nombre de comptes et non de personnes.

Top 10 des séries / nombre de comptes (ayant regardé au moins deux minutes du programme dans ses 28 premiers jours sur Netflix)

1. La Chronique des Bridgerton (saison 1) – 82 millions

2. Lupin : Partie 1 – 76 millions

3. The Witcher (saison 1) – 76 millions

4. Sex/Life (saison 1) – 67 millions

5. Stranger Things (saison 3) – 67 millions

6. La casa de papel (partie 4) – 65 millions

7. Au royaume des fauves (saison 1) – 64 millions

8. Le jeu de la Dame – 62 millions

9. Sweet Tooth (saison 1) – 60 millions

10. Emily in Paris (saison 1) – 58 millions

Top 10 des films / nombre de comptes (ayant regardé au moins deux minutes du programme dans ses 28 premiers jours sur Netflix)

1. Tyler Rake – 93 millions

2. Bird Box – 89 millions

3. Spenser Confidential – 85 millions

4. 6 Underground – 83 millions

5. Murder Mystery – 83 millions

6. The Old Guard – 78 millions

7. Enola Holmes – 77 millions

8. Project Power – 75 millions

9. Army of the Dead – 75 millions

10. Fatherhood – 74 millions

Top 10 des séries / nombres d’heures regardées (pendant les 28 premiers jours sur Netflix)

1. La Chronique des Bridgerton (saison 1) – 625 millions

2. La casa de papel – 619 millions

3. Strangers Things (saison 3) – 582 millions

4. The Witcher (saison 1) – 541 millions

5. 13 Reasons Why (saison 2) – 496 millions

6. 13 Reasons Why (saison 1) -476 millions

7. You (saison 2) – 457 millions

8. Stranger Things (saison 2) – 427 millions

9. La casa de papel (partie 3) – 426 millions

10. Ginny & Georgia (saison 1) – 381 millions

Top 10 des films / nombres d’heures regardées (pendant les 28 premiers jours sur Netflix)

1. Bird Box – 282 millions

2. Tyler Rake – 231 millions

3. The Irishman – 215 millions

4. The Kissing Booth 2 – 209 millions

5. 6 Underground – 205 millions

6. Spenser Confidential – 197 millions

7. Enola Holmes – 190 millions

8. Army of the Dead – 187 millions

9. The Old Guard – 186 millions

10. Murder Mystery – 170 millions