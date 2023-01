Voici les nouveaux candidats des «Traîtres» saison 2 (vidéo)

La version francophone du programme « De mol », présenté par Gilles De Coster, est de retour. En effet, la deuxième saison de l’émission « Les Traîtres » a été tournée et sera diffusée prochainement sur RTL TVI et RTL PLAY. Comme l’ont annoncé nos confrères de chez Sudinfo, c’est une nouvelle fois Frédéric Etherlink qui présentera le programme télévisé.

« Dans ce jeu rythmé par les mensonges, les manipulations et les trahisons, les joueurs vont vivre une aventure qu’ils ne sont pas près d’oublier. Pendant une semaine, 14 personnalités vont participer à un jeu palpitant pour remporter jusqu’à 40 lingots d’argent, soit plus de 25.000€ », explique RTL sur son site internet.

Un traître parmi quatorze candidats

Au casting on retrouve donc du côté des femmes : Vanessa Matagne (l’animatrice météo de RTL), Audrey Vander Perre (comportementaliste canin vue dans « Mon nouveau compagnon »), Marie-Christine Maillard (chanteuse), Thalya Culot (boxeuse belge), Tyana P (chanteuse et finaliste de « The Voice » saison 6) et Shauna Dewit (star de TikTok).

Du côté des hommes on retrouve : Javier Rodriguez (Koh-Lanta), Christophe Rochus (joueur de tennis), Mario Barravecchia (Star Academy), Malik & Manzul (les frères coachs sportifs), David Rodriguez (star de TikTok), Benjamin Maréchal (ancien présentateur de l’émission « On n’est pas des pigeons » sur la Une) et Denis Ducarme, (député fédéral MR à la Chambre et ancien ministre fédéral).

