Voici le montant à peine croyable que Rihanna a touché pour sa prestation au Super Bowl

La semaine dernière, Rihanna a ébloui le monde entier lors de sa prestation à la mi-temps du Super Bowl, qui restera dans les annales. Et si le spectacle était au rendez-vous, on pourrait croire que la star a dû toucher un sacré pactole pour ce concert exceptionnel. Pourtant, il n’en est rien…

Chaque année, le Super Bowl est l’événement sportif le plus suivi de l’année aux États-Unis. Chez nous, il est évident beaucoup moins populaire puisqu’il se déroule au beau milieu de la nuit, mais il reste un rendez-vous pour les amateurs de football américain… ou pour ceux qui tiennent à vivre le concert exceptionnel qui se tient durant la mi-temps.

Vous n’êtes pas sans savoir que cette édition 2023 a été l’occasion pour Rihanna de faire son grand retour, elle qui avait été absente pendant plusieurs mois suite à la naissance de son premier enfant. D’ailleurs, la star a profité de l’occasion pour montrer au monde son baby-bump et annoncer officiellement qu’elle était enceinte d’un deuxième bébé. Cela ne l’a pas empêché de faire le show durant 15 minutes, enchaînant ses plus grands tubes accompagnée de ses danseurs, pour un spectacle historique.

Combien Rihanna a-t-elle été payée ?

Et vu l’engouement qui existe autour de ce « half-time show », on pourrait penser que Rihanna a demandé un sacré pactole pour ce concert événement. Pourtant, la chanteuse, qui est la plus jeune milliardaire du monde, n’a pas gagné le moindre dollar dimanche dernier.

En effet, les artistes qui se produisent durant le Super Bowl ne sont jamais payés, car les organisateurs de l’événement estiment que cette représentation est déjà un immense coup de pouce médiatique. Il faut dire que les stats ne leur donnent pas tort : en 2017, Lady Gaga avait vendu 15.000 disques la veille de sa représentation. Le lendemain, elle avait multiplié ce chiffre par 10 !

Retrouvez toute l’actu sur Metrotime.be