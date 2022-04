Voici le montant ahurissant que Cristiano Ronaldo paie à sa compagne en guise de salaire

Depuis bientôt six ans, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez vivent une idylle suivie partout dans le monde. D’après un média espagnol, le footballeur verserait à sa compagne une somme colossale pour l’aider dans sa carrière au quotidien.

En 2016, Cristiano Ronaldo rentre dans une boutique Gucci située au coeur de Madrid et tombe immédiatement sous le charme d’une des vendeuses, Georgina Rodriguez. Depuis, le couple a eu un enfant et la mannequin attend un heureux événement, puisqu’ils annoncaient en octobre 2021 qu’elle était enceinte de jumeaux.

Si la jeune femme fait souvent du mannequinat, elle est également rémunérée par son compagnon, pour l’aide qu’elle lui apporte au quotidien. Celle-ci le seconde dans les nombreuses responsabilités qu’il occupe de par sa carrière hors normes.

Le journal espagnol «El Nacional» affirme d’ailleurs qu’il paie sa femme 100.000 € par mois. Cette somme couvre aussi les dépenses et les soins de ses quatre enfants: Cristiano Jr. (11 ans), Eva et Mateo (4 ans) et Alana (4 ans).