Voici la pension alimentaire colossale que Kanye West va verser à Kim Kardashian

Kanye West et Kim Kardashian ont enfin trouvé un accord sur la garde de leurs quatre enfants et sur la pension alimentaire à payer.

C’était il y a bientôt deux ans. Début 2021, après avoir été mariée pendant près de sept ans à Kanye West, Kim Kardashian demandait le divorce.

Les deux stars ont eu quatre enfants ensemble : North (9 ans), Saint (6 ans), Chicago (4 ans) et Psalm (3 ans). Et après plusieurs longs mois de discussions, Kanye et Kim sont enfin parvenus à un accord concernant la garde des enfants, mais aussi sur la pension alimentaire.

Une pension alimentaire considérable

Les deux auront la garde partagée et un « accès égal » à leurs quatre enfants. Kanye West versera une pension alimentaire de 200.000 $ chaque mois à son ex-femme (193.000 €). Par contre, Kim Kardashian ne demande pas d’argent au rappeur. Même chose pour Kanye envers Kim.

Enfin, le dernier point concernait les biens que le couple avait en commun. Ils seront divisés selon leur contrat de mariage.

Espérons que cela permette enfin à Kanye de tourner la page et de passer à autre chose !