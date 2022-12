Voici comment Kylian Mbappé a fait perdre 1 million $ à Drake

Comme des milliards de personnes hier, Drake a suivi la finale de la Coupe du monde opposant l’Argentine à la France. Mais le rappeur avait décidé de pimenter un peu plus la chose.

Un pari à 1 million de dollars

Preuve à l’appui, Drake a misé 1 million de dollars sur la victoire de l’Argentine. La cote était de 2,75. Il aurait ainsi pu empocher 2,75 millions de dollars. Et si l’Argentine est bien devenue championne du monde ce dimanche, le rappeur est pourtant passé à côté du jackpot. Pire, il a perdu 1 million de dollars.

La raison ? Dans les paris sportifs, c’est le score à l’issue des 90 minutes réglementaires qui est pris en compte. Jusqu’à la 80e minute, Drake était bien parti pour empocher 2,75 millions de dollars. Mais les deux buts de Kylian Mbappé sont venus changer la donne et le jackpot de Drake s’est envolé en quelques minutes.

La malédiction de Drake ?

Ce pari perdu ne devrait pas avoir un grand impact sur le compte en banque de Drake qui est multimillionnaire. Néanmoins, il a remis en avant la « Drake curse », la malédiction de Drake. En effet, le rappeur est réputé pour porter la poisse. En 2016, il avait ainsi apporté son soutien à l’équipe des Golden State Warriors en finale de la NBA. L’équipe, qui avait pourtant un avantage de trois victoires à une, a finalement perdu. Une première dans cette prestigieuse compétition américaine.

L’histoire a failli se répéter hier soir au Qatar puisque l’Argentine a mené trois fois au score et a à chaque fois été rejointe par la France. L’équipe de Messi aurait même pu perdre le match dans les dernières secondes des prolongations. Néanmoins, les Argentins ont fini par l’emporter aux tirs au but. Et si Drake a bel et bien perdu 1 million de dollars, il n’a pas porté la poisse à l’Argentine. La fin de la malédiction ?

