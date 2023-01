Voici comment Kendji Girac apprend de nouveaux mots de français

Le chanteur et guitariste français, Kendji Girac, a confié avoir retravaillé son français après sa participation à la saison 3 de The Voice. Le chanteur n’a pas caché qu’il n’était pas tout à fait à l’aise avec la langue française.

Kendji Maillé, dit Kendji Girac, a remporté la saison 3 de The Voice France en 2014. Le chanteur et guitariste connaît alors un véritable succès dès la sortie de son single « Color Gitano ».

Qui dit succès dit bien évidemment interview pour promouvoir ses albums. Mais le chanteur de 26 ans n’a pas caché à nos confrères de « Télé Poche », qu’il n’était pas tout à fait à l’aise avec la langue française. Puisqu’en effet l’interprète de « Andalouse », parle le catalan.

Un cahier pour noter les nouveaux mots

Bon élève, Kendji Girac a alors décidé de s’améliorer : « J’ai retravaillé mon français. À la maison, je parlais catalan. À force de m’entraîner, j’ai perfectionné mon vocabulaire. J’ai encore un cahier où je note des mots nouveaux que je découvre ou que je n’employais pas à bon escient », a-t-il confié.

Il y a quelques mois, il avait livré une interview à Gala au sujet de l’illettrisme. Le jeune papa a confié qu’avoir été un enfant du voyage dans sa jeunesse a créé des difficultés dans son apprentissage : « J’ai été touché de près par l’illettrisme et j’en avais un peu honte. Et puis un jour, j’en ai parlé à mes équipes, car je ne voulais rien leur cacher. Ça m’a permis de surmonter un moment de ma vie un peu gênant, un peu délicat. Avec l’envie d’apprendre, je m’en suis sorti assez vite. Je veux dire à celles et ceux qui sont frappés par l’illettrisme que l’on peut toujours s’en sortir quand on a cette envie de toujours apprendre. Il n’est jamais trop tard. Abandonner, c’est mourir, apprendre, c’est vivre ».

Retrouvez toute l’actualité sur metrotime.be