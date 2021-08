Voici comment gagner de l'espace de stockage sur son smartphone

Lorsque l'on possède un smartphone ne disposant que de 32 ou 64 Go d'espace de stockage, il faut vraiment faire très attention à tout ce que l'on stocke dessus pour ne pas rapidement être en manque de place. Même 128 Go peuvent être un peu juste, pour les amateurs de jeux vidéo ou les vidéastes en herbe. Dans tous les cas, un petit ménage s'impose de temps en temps pour donner un peu d'air à votre smartphone.

Pour savoir s'il vous reste encore de la place pour stocker de nouvelles images ou installer d'autres applications sur votre smartphone, il suffit de se rendre dans l'espace Stockage des Paramètres de votre Smartphone. S'il est au trois quarts plein, il est alors urgent d'intervenir avant qu'il ne soit rapidement saturé et qu'il devienne difficile de prendre de nouvelles photos ou d'installer d'applications.

De bonnes habitudes à prendre

Le meilleur moyen de gagner de la place sur son smartphone est déjà de se débarrasser des fichiers les plus lourds, à savoir en priorité les photos, vidéos et musiques amassées sur le smartphone. Il y a alors deux solutions : déplacer ces fichiers sur son ordinateur en reliant les deux terminaux ou bien alors les mettre sur le cloud via un service de stockage en ligne. Enfin, mieux vaut privilégier un service de streaming musical pour écouter ses artistes préférés plutôt que de stocker des milliers de fichiers MP3 sur son téléphone.

Il ne faut pas non plus hésiter à supprimer le cache et même les données de nombreuses applications, à l'exception notable des jeux car cela pourrait supprimer tout votre historique et vos performances. Les réseaux sociaux et les messageries sont particulièrement gourmands en ressources. Pour cela, il faut se rendre dans les Paramètres de son smartphone puis dans les Applications choisir une à une celles que vous souhaitez alléger. Cela vous obligera à vous loguer à nouveau à chaque service mais redonnera un peu d'air à votre espace de stockage.

Enfin, il convient évidemment de supprimer les applications que vous n'utilisez plus jamais et de fouiller dans les Téléchargements pour vérifier qu'il n'y a pas là aussi quelques fichiers à effacer. Si tout cela ne suffit pas, rassurez-vous, votre smartphone dispose d'outils intégrés pour faire le travail.

Rendez-vous dans les paramètres de votre smartphone

Chaque système d'exploitation dispose de ses propres outils de gestion du stockage. Ainsi, sous Android, il faut se rendre dans Paramètres puis Stockage où l'option Nettoyer permet notamment de supprimer les fichiers indésirables (essentiellement le cache du système et des applications), les données des applications ou encore les fichiers en double. Il est aussi possible de supprimer tout ou partie des images, vidéos et fichiers divers volumineux présents sur son smartphone. Attention donc à bien en avoir fait une copie ailleurs si vous ne voulez pas définitivement les perdre.

Sous iOS, il faut se rendre dans l'onglet Général puis dans Stockage iPhone. Là, Apple vous propose de stocker directement sous iCloud vos images et diverses données, mais vous pouvez aussi, tout comme sous Android, sélectionner les applications de votre choix et supprimer toutes les données relatives présentes sur votre smartphone.