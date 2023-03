Voici ce qui est au menu de la nouvelle saison de Top Chef, qui débute ce soir sur RTL

L’émission culinaire revient ce lundi soir sur RTL TVI pour une quatorzième édition, qui s’annonce plus épicée que jamais.

M6 / F. Stucin / PASCO AND CO

Le jury de cette nouvelle saison est à peu près conforme aux précédentes puisqu’on ne change pas une équipe qui gagne : Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Paul Pairet, Glenn Viel répondent à nouveau présents . De même que Stéphane Rotenberg à la présentation. Petite surprise cette année, étant donné que la cheffe Darroze n’aura pas de brigade . Après avoir remporté les 3 éditions précédentes, elle se voit confier la lourde tâche de repêcher les candidats éliminés au moyen d’un tournoi parallèle à Top Chef.

L’émission se réinvente également en conviant des candidats de tout horizon et en ajoutant de nouveaux défis afin de corser l’addition.

Nouveautés

Pour répondre aux critiques auxquelles faisait face l’émission, Guillaume Charles, le directeur des programmes de M6, a annoncé qu’elle serait modifiée afin de délivrer des épisodes « plus courts et encore plus dynamiques » . Désormais, seules deux épreuves se joueront par émission.

Top Chef prendra forme à travers différentes thématiques majeures. À côté des défis classiques comme « Qui peut battre ? » ou la « Guerre des Restos », les téléspectateurs verront les candidats s’affronter pour « révolutionner la street food », « manger gastronomique et économique » et passer « 24 heures dans la peau d’un chef de palace »…

Casting des quatre coins du monde

Comme souvent, les concurrents viennent de plusieurs horizons, tant géographiques que culinaires . France, Suisse, Italie, Royaume-Uni ou même Canada, les 14 candidats sont originaires de partout. Même de Belgique ! Un Marseillais, résidant depuis plus de dix ans dans le Plat Pays (sans mauvais jeu de mots), participe à Top Chef 2023. Il s’agit de César Lewandowski, il s’est inscrit à Top Chef afin de se « challenger ». Il cuisine habituellement aux Halles Saint-Géry de Bruxelles. Mais il fera exception afin de concocter de délicieux plats dans la nouvelle saison de Top Chef, à retrouver ce soir dès 20h30 sur RTL TVI.

