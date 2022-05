Virginie Efira très mal à l’aise à cause de questions posées par Léa Salamé: «Voilà, voilà…» (vidéo)

Virginie Efira est la maîtresse de cérémonie du 75e festival de Cannes. À cette occasion, elle était l’invitée de Léa Salamé sur les ondes de France Inter. Mais l’interview ne s’est pas vraiment passée comme prévu et la journaliste a visiblement agacé notre compatriote.

Les interviews sont parfois difficiles à aborder pour les acteurs, et Virginie Efira ne fait pas exception. Invitée sur le plateau de France Inter pour un entretien avec Léa Salamé, la Belge s’est retrouvée embarrassée par les questions de la journaliste qui, il est vrai, n’étaient pas des plus pertinentes.

L’actrice est la maîtresse de cérémonie du festival de Cannes depuis mardi, et a d’ailleurs présidé la cérémonie d’ouverture ce mardi. À quelques heures de cet entretien, elle échangeait donc avec la journaliste qui lui demandait de décrire le festival de Cannes en trois adjectifs. « Oh là là… La question des trois adjectifs… Joie, partage et petits canapés. Heu… Boh, pfff. Fête du cinéma, mais d’un cinéma autre. Ce n’est pas du tout la question des trois adjectifs », a répondu sans enthousiasme notre compatriote.

Un climat glacial

Et loin de l’aider, Léa Salamé a remué le couteau dans la plaie en lâchant un « Pas du tout », ambiance… Virginie Efira a fini par décrire le festival comme quelque chose de « pur et joyeux », avant de demander à la journaliste d’enchaîner avec un « Voilà, voilà… ».

Et ce n’est pas tout, puisqu’une autre question de Léa Salamé a énervé la Belge. Celle-ci lui a demandé comment est-ce qu’elle se sentait à quelques heures de la cérémonie, ce à quoi Virginie Efira a répondu tout de suite : « Je me demande comment vous étiez, vous, avant de présenter le débat présidentiel. » Pas de réponse de la part de l’animatrice radio, et une ambiance glaciale sur le plateau…