Vincent Cassel fait réagir en donnant sa vision d’un «vrai homme»

Dans une interview accordée à « The Guardian », l’acteur Vincent Cassel a donné sa vision d’un « vrai homme d’action ». Des propos qui divisent les internautes.

Vincent Cassel est à l’affiche de la nouvelle série franco-britannique d’Apple TV+, « Liaison ». Il la partage avec Eva Green, Gérard Lanvin, Peter Mullan et Philippine Leroy-Beaulieu. Pour en faire la promotion, il a accordé une interview à «The Guardian».

Dans celle-ci, le Français de 56 ans explique que la représentation actuelle de la masculinité dans les fils d’action est trop déformée. « Si les hommes deviennent trop vulnérables et trop féminins, je pense qu’il va y avoir un problème ». Il ajoute que cette image est déformée par les réseaux sociaux et que tout le monde y renvoie une image fausse.

Andrew Tate intéressant ?

Dans son interview, Vincent Cassel évoque l’influenceur Andrew Tate. Ce dernier est en détention pour trafic d’être humains, mais cela ne semble pas poser problème à l’acteur qui affirme : « Il dit beaucoup de choses qui sonnent vraiment problématiques, surtout quand on voit d’où il vient, mais au milieu de tout ça, il dit des choses qui sont réellement intéressantes, parce qu’il veut défendre la masculinité ».

AFP / C. Archambault

Le père de famille continue : « C’est presque honteux d’être masculin de nos jours. Il faut être plus féminin, plus vulnérable. Mais écoutez, si les hommes deviennent trop vulnérables et trop féminins, je pense qu’il va y avoir un problème ».

« J’espère ne pas être misogyne »

L’acteur a ensuite conclu en disant espérer ne pas « être misogyne » car il est entouré de femmes au quotidien : « Je suis entouré par des femmes du matin au soir. J’ai trois filles, une femme, une ex-femme et une mère ».

Ces propos ont créé une véritable polémique sur les réseaux sociaux. Si certains sont d’accord avec l’acteur, d’autres internautes n’ont pas caché leur mécontentement et leur incompréhension.

Retrouvez toute l’actualité sur metrotime.be