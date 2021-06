VIDEO. Pablo Andres et Roméo Elvis sortent un hymne pour soutenir les Diables Rouges

Tout est parti d’un délire. À la base, je voulais simplement faire une vidéo drôle comme j’en fais plein. J’ai demandé à Roméo Elvis si ça l’intéressait. Il a joué le jeu. On s’est super bien amusé en studio, mais à la base, c’était une blague, on ne s’est pas dit qu’on allait faire un hymne.

Pas du tout ! On s’est fait rattraper par le délire. Les gens ont super bien réagi. La vidéo a beaucoup tourné. Plein de gens voulaient qu’on sorte le morceau. Le refrain est tout de suite rentré dans la tête des gens… et donc on a enregistré le morceau en entier. Maintenant, on va essayer de tourner le clip.