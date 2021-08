VIDEO. Netflix dévoile la bande-annonce du documentaire consacré à Schumacher

L’attente touchera bientôt à sa fin pour les fans de Michael Schumacher. Le légendaire pilote allemand, dans un état végétatif depuis un terrible accident de ski survenu en 2013, va avoir droit à un documentaire sur sa carrière. Produit par Netflix et regorgeant d’images d’archives, celui-ci sortira le 15 septembre prochain. Et, à trois semaines de cette grande sortie attendue aux quatre coins du monde, le géant du streaming a dévoilé une première bande-annonce.

Il y a un mois à peine, les producteurs du documentaire en dévoilaient un peu plus sur ce fameux projet. « Nous allons explorer les nombreuses facettes qui ont fait et définissent cet athlète complexe et l’accompagne dans son ascension fulgurante dans ce sport exigeant et dangereux. Ce n’est pas seulement son esprit combatif et sa recherche de la perfection qui définissent Michael Schumacher en tant que personne. Au cœur de l’histoire de Michael se trouvent ses parents, ses enfants et Corinna Schumacher, son plus grand soutien et l’amour de sa vie. Ils sont maintenant prêts à raconter son histoire. »