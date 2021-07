VIDEO. Le prince George est passé par toutes les émotions pendant Italie-Angleterre

À l’occasion de la finale de l’Euro opposant l’Italie à l’Angleterre, Kate, William et leur fils aîné George se sont rendus à Wembley pour supporter les Three Lions. Visiblement fan de football, le jeune George est passé par toutes les émotions durant ce match. Il a d’abord exulté après le but de Shaw en tout début de rencontre. On l’a retrouvé bien plus tard la mine déconfite suite au penalty raté par Saka. Des images relayées en masse sur les réseaux sociaux.

Bon joueur, son père, le prince William, a tenu à féliciter l’Italie à l’issue de ce match via un message publié sur Instagram. « Bravo aux Italiens pour leur grande victoire. Aux Anglais, vous avez été tellement loin, mais cela n’était malheureusement pas votre jour. Vous pouvez garder la tête haute et être fiers de vous. Je sais que l’avenir nous réserve beaucoup de choses ».