VIDEO. Jean-Luc Reichmann annonce à une téléspectatrice qu’elle vient de remporter un million d’euros

Ce matin, Monique, habitante de la Loire, ne s’attendait certainement pas à recevoir un coup de fil de Jean-Luc Reichmann. Très stressé et ému, l’animateur des « 12 coups de midi » a appelé la téléspectatrice lui-même, comme le relaient nos confrères de Sudinfo. Il avait promis d’appeler lui-même le gagnant du concours.

« Une personne a remporté 1 million d’euros grâce aux 12 Coups. On essaiera d’avoir la communication, si nous y arrivons, ça me ferait hyper plaisir. Merci encore de votre fidélité », avait annoncé Jean-Luc.

Et c’est sur ses comptes Twitter et Instagram que Jean-Luc Reichmann a publié la vidéo, dans laquelle on le voit annoncer la grande nouvelle à Monique : « Monique, vous avez été tirée au sort et aujourd’hui nous sommes le dimanche 29 août, il est 10h10 du matin et vous êtes la grande gagnante d’un million d’euros, Monique », a-t-il annoncé à l’heureuse gagnante. Très émue, Monique n’y croyait pas : « Olalala, heureusement que je suis assise hein », a répondu Monique.