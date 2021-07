VIDEO. Francis Lalanne en roue libre durant un discours antivax, les internautes n’en reviennent pas

Ce samedi 17 juillet, Francis Lalanne et les Gilets jaunes se sont rassemblés à Paris en marge de la manifestation des opposants au vaccin et au pass sanitaire désormais étendu en France à l’horeca et à certains lieux publics. Le chanteur de 62 ans est monté sur l’estrade pour prendre la parole et, totalement exalté, a harangué la foule pendant quelques minutes.