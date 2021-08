VIDÉO. Charlène de Monaco est-elle passée sur le billard? Des images choquent les internautes

Depuis le début du mois de mai, une opération contraint Charlène de Monaco à rester en Afrique du Sud, à cause d’une infection. Du moins, il s’agit là de la version officielle du Rocher, car les médias pointent une autre raison : la princesse aurait eu recours à la chirurgie esthétique et retarderait au maximum ses premières apparitions publiques. Si l’on en croit les images du Daily Mail, cela pourrait se révéler vrai…

Cela fait maintenant trois mois que Charlène de Monaco est bloquée en Afrique du Sud, séparée de son mari et de leurs enfants. Officiellement, le Rocher explique que la princesse ne peut pas reprendre l’avion à cause d’une infection de la sphère ORL. Mais dans les coulisses, ce sont d’autres rumeurs qui font beaucoup parler d’elles. Si dans un premier temps, la potentialité d’une rupture entre la Monégasque était évoquée, c’est désormais la piste de l’opération de chirurgie esthétique ratée qui est privilégiée.

En effet, certains médias affirment que la princesse est allée se réfugier en Afrique du Sud pour retarder autant que possible ses premières apparitions publiques, suite à une opération ratée. Sur son compte Instagram, Charlène ne montre pas le bas de son visage et, plus récemment, une vidéo du Daily Mail semble confirmer cette hypothèse.

On découvre le visage de la princesse méconnaissable lors d’un entretien avec la journaliste Mandy Wiener. Si la maman de 43 ans semble épanouie, elle n’en a pas moins le visage déformé. Au début du mois de mai, elle n’avait par ailleurs caché à personne qu’elle avait subi une élévation des sinus et une greffe osseuse en vue de placer des implants dentaires. Mais Charlène de Monaco n’en serait, si l’on en croit ces images, pas restée là…