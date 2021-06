VIDEO. Cardi B annonce sa grossesse en plein concert

Bonne nouvelle pour Cardi B, la chanteuse attend un nouvel enfant et elle ne le cache pas! L’interprète de «Up» a en effet mis en avant son ventre bien arrondi lors d’un concert ce dimanche soir aux BET Awards, une cérémonie créée pour récompenser principalement les Afro-Américains et autres minorités dans divers domaines de divertissement. Durant cette performance, l’Américaine est apparue aux côtés de son compagnon Offset et de son groupe Migos. Cardi B, dont la relation avec Offset est loin d’être un long fleuve tranquille, est déjà la maman de la petite Kulture, née en juillet 2018. La chanteuse a confirmé la nouvelle un peu plus tard sur Instagram en publiant un cliché d’elle nue.