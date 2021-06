VIDEO. Benoît Poelvoorde raconte son plus grand fou rire avec Gérard Depardieu

Ce jeudi, Benoît Poelvoorde était l’invité de « C à vous » aux côtés de Christian Clavier et Virginie Hocq afin de présenter le film « Mystère à Saint-Tropez qui sortira le 14 juillet prochain. Le Belge a profité de l’occasion pour raconter un gigantesque fou rire lors du tournage, lorsque Gérard Depardieu devait se prendre une flèche dans le postérieur…

Lorsque Benoit Poelvoorde, Gérard Depardieu et Christian Clavier se retrouvent sur le même tournage, ce sont des moments de fous rires quasi assurés. Le tournage du film « Mystère à Saint-Tropez » n’a pas dérogé à la règle, et Benoît Poelvoorde a expliqué l’un des moments les plus drôles qu’il a vécu avec son comparse de toujours Gérard Depardieu. « Il va se prendre une flèche dans le cul », explique le Belge pour mettre en contexte la suite de la scène qui a provoqué le fou rire.

« C’est ça qui est génial chez Gérard, c’est qu’il joue le jeu. On est dans les années 70, c’est une ambulance des années 70 et donc il y a une sorte de brancard des années 70 et donc il faut le coucher sur le ventre avec une flèche qui sort de son derrière », commence l’acteur, complété par Christian Clavier : « Il est allongé sur le brancard, il a les jetons, il est impatient. On est tous les deux en train de le regarder et là ça part. Il hurle de plus en plus : ‘AH !’»