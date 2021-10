Victime d’insultes racistes, Coumba décide de porter plainte

Personnage central de cette dernière saison de Koh-Lanta jusqu’à son élimination mardi dernier, Coumba est une aventurière qui ne laisse personne indifférent. Certains louent son franc-parler et son côté stratège alors que d’autres estiment qu’elle a passé son temps à planter des couteaux dans le dos de ses partenaires d’aventure. Malheureusement, comme cela arrive trop souvent, certains internautes s’en sont pris à l’aventurière sur les réseaux sociaux. Après avoir été traitée de « sale esclave » et de « sale noire » l’aventurière jaune a également été menacée. « Si on te croise dans la rue… Tu fais la maline à la télé, tu vas voir en face si tu vas assumer », lui a lancé le même internaute.

La goutte d’eau qui a fait déborder le vase de Coumba qui a décidé de porter plainte pour « injure à caractère raciale et menaces ». « C’est abusé quand même », a déploré la principale intéressée qui a découvert par la suite que la personne concernée avait supprimé son compte sur Instagram.

Heureusement, l’aventurière a pu compter sur la bienveillance et le soutien de nombreux autres internautes. Des anciens aventuriers ont également pris sa défense. C’est notamment le cas de Moundir qui s’est fendu d’un message sur Instagram. « De tout cœur avec toi ma sœur. Que cette personne soit arrêtée et jugée pour ses propos racistes et menaces de mort », a-t-il écrit.