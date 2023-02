Vêtu d’une combinaison gonflable en latex, Sam Smith a attiré les regards aux Brit Awards

Pour Sam Smith, les looks extravagants s’enchaînent mais ne se ressemblent pas ! Après sa tenue totalement rouge aux Grammys américains, c’est cette fois dans une combinaison en latex noir gonflée au niveau des épaules et des cuisses que le chanteur britannique s’est présenté sur le tapis rouge des Brit Awards. Un look qui est loin d’être passé inaperçu lors de cette cérémonie qui a récompensé notamment Harry Styles, artiste de l’année, et Beyoncé, artiste internationale et meilleure chanson de l’année.

Une tenue porteuse d’un message

Sur Twitter, Sam Smith a posté deux photos de son look en précisant que la tenue était signée par Harri et Pierpaolo Piccioli de la maison Valentino.

Harri, de son vrai nom Harikrishnan Keezhathil Surendran Pillai, a révélé au magazine Women’s Wear Daily que cette combinaison en latex était porteuse d’un message. « Sam a reçu beaucoup de commentaires haineux sur son corps après son titre ‘Unholy’. C’est ma manière de célébrer ses formes naturelles et la beauté d’être soi-même. Je voulais créer une image de Sam que les gens n’avaient jamais vue ».

« Bonhomme Michelin »

Le créateur de mode originaire d’Inde a lancé un petit jeu sur son compte Instagram. Il a en effet demandé aux internautes de donner un nom à cette tenue qu’il a lui-même qualifiée de « bonhomme Michelin ».

