Vanessa Paradis inquiète à l’idée de décevoir son mari, avec qui elle dévoile un projet commun

Au micro de France Inter, dans l’émission « Boomerang », l’actrice a révélé qu’elle appréhendait quelque peu de se confronter à ce nouvel exercice, surtout étant donné l’identité du metteur en scène : « Ça peut mettre plus de pression. On se connaît tellement bien qu’on sait quelles sont les phrases à dire pour arriver plus vite droit au but. Quand on aime les gens, et que les gens vous aiment, on donne encore plus le meilleur de soi. On se dépasse, on est plus généreux, on est plus en confiance aussi. On est plus libre et on a moins peur d’être ridicule. Après, pour moi, j’ai encore plus peur de décevoir, de ne pas bien faire. Et lui, il faudrait lui demander. »