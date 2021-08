Une star de TikTok décède à l’âge de 45 ans: «C’est une surprise pour tous»

Tex Kelly s’est lancé dans les vidéos TikTok il y a un moment déjà, et avait décidé d’impliquer son père John dans la réalisation des vidéos. Leurs vidéos humoristiques ont rapidement trouvé leur public et le duo a cumulé 2,7 millions d’abonnés sur le réseau social du moment.

Le 9 août dernier, Tex a partagé avec ses fans l’annonce du décès de son père, sans évoquer les raisons de sa mort. « Le décès de papa a été une surprise pour nous tous et quelque chose dont nous ressentirons le poids pendant très longtemps », a détaillé le jeune homme sur une page de récolte de fonds. « John Kelly a vécu une vie incroyable, pleine de travail acharné et d’amour. »

L’Américain de 45 ans « n’était jamais négatif » et était notamment surnommé « Papa Grizzly » ou « Gentil géant ». Tex Kelly a confié au magazine People qu’il souhaitait que son père reste dans les mémoires pour sa générosité : « On devrait toujours se souvenir de papa pour sa gentillesse et son altruisme. »