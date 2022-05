Une légende de «Koh-Lanta» recrutée pour un rôle inédit dans la nouvelle saison de Fort Boyard

Alors que les tournages ont repris sur le célèbre Fort, on en apprend plus sur les nouveautés de cette 33e saison.

Selon les informations de Télé-Loisirs, l’équipe de Fort Boyard s’agrandit cette année ! On retrouvera donc un nouveau personnage aux côtés de Willy, du Père Fourras et de la famille Boo. Et c’est un visage bien connu du petit écran puisqu’il s’agit de Clémence Castel, la seule aventurière à avoir remporté par deux fois le jeu Koh-Lanta.

Identité secrète

Clémence incarnera « la guerrière mystère », précise Télé-Loisirs, car aucun candidat ne saura qui se cache sous son masque. Les invités du Fort se confronteront à cette légende de Koh-Lanta sur certaines épreuves. En cas de victoire, ils obtiendront un indice sur son identité. Et si l’équipe parvient à l’identifier avant la fin du jeu, ils repartiront avec des Boyards supplémentaires.

La nouvelle saison de Fort Boyard sera diffusée cet été sur France 2. Parmi les candidats qui se frotteront aux épreuves du Fort, notons déjà les participations de Clémence Botino, Camille Lacourt, Caroline Margeridon, Messmer, Vaimalama Chaves, Élie Semoun ou encore Marie s’infiltre. Deux ex-aventuriers de Koh-Lanta s’ajoutent également à la liste : Freddy et Moussa. Côté présentation, Olivier Minne rempile pour une nouvelle année et fêtera d’ailleurs ses 20 ans à la tête de l’émission !