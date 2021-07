Une gagnante emblématique de Koh-Lanta fait son coming-out : « une histoire d’amour imprévue »

Clémence Castel a marqué l’émission Koh-Lanta et ce, à plus d’un titre. En 2005, elle remporte la saison 5 à seulement 20 ans. En 2018, elle devient la première candidate à avoir remporté deux fois l’aventure après sa victoire dans « Le Combat des Héros ». Ce dimanche, cette aventurière emblématique a pris la parole sur les réseaux sociaux pour faire son coming-out à travers un message touchant.

Maman de deux enfants, Clémence Castel a dévoilé ce dimanche sur Instagram le visage de celle qui partage sa vie depuis maintenant deux ans. « Voilà environ deux ans que j’ai rencontré Marie, qui a bouleversé mon existence et qui me rend tellement heureuse aujourd’hui », écrit Clémence en légende du cliché. « Une histoire d’amour aussi imprévue que belle et incroyable, qui a bousculé tout ce que je pensais connaître de moi. »

« Une démarche de sincérité »

Anticipant les commentaires désagréables, voire haineux de certains internautes, elle poursuit : « beaucoup d’entre vous, j’en suis sûre, comprendront, feront preuve d’indulgence et d’ouverture d’esprit. Je vous remercie par avance du fond du cœur. Et puis il y aura certainement aussi ceux qui jugeront, critiqueront, rabaisseront… À ceux-là, je leur souhaite simplement de vivre un amour aussi fort, pur et sincère que celui que je vis aujourd’hui. Et peut-être qu’à ce moment-là, ils comprendront et accepteront. »

« Je ne renie rien de ma vie passée, qui m’a donné les deux plus beaux enfants du monde, que j’aime plus que tout », enchaîne l’aventurière. « Ce post est simplement une démarche de sincérité, parce que je n’ai aucune envie de me cacher. Et aujourd’hui plus que jamais, je me dis que la vie tout entière est une magnifique aventure, remplie d’imprévus, d’émotions et d’amour. »

Les félicitations de la famille Koh-Lanta

De nombreux abonnés de Clémence ont réagi à cette publication, dont plusieurs candidats de Koh-Lanta et Denis Brogniart. « L’important c’est que tu sois heureuse chère Clémence. Et je sais que tu l’es! Je t’embrasse », écrit l’animateur. « Magnifique déclaration, que du bonheur à vous deux ! », félicite Alexandra, gagnante des « Quatre Terres ». « Et les mots sont des clefs qui ouvrent des portes. Pleins de belles choses à vous deux », commente Alban.

Clémence Castel est maman de deux enfants, Marin (5 ans) et Louis (9 ans), nés de sa relation avec Mathieu Johann, ancien de la « Star Academy ». Le couple s’était séparé en 2019.