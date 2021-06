Une candidate des «Z’amours» surprend en dévoilant sa technique pour gérer ses multiples amants

« C’est quelque chose qui… Il n’est pas du tout au courant. Et personne ne le sait, d’ailleurs… », a-t-elle commencé. Avant d’aller plus loin, Bruno Guillon, ne sachant pas ce qu’elle va dire, mets les choses au clair : « Je vous rappelle Valérie, si tant est qu’il soit nécessaire de le faire, que ce que nous faisons là est une émission de télévision ».

Elle poursuit ensuite : « On ne parle pas souvent des ex, etc. Et moi je me tais très fort quand on parle de ça, parce que pendant tout un temps (ce n’est pas très bien) j’en ai eu plusieurs à la fois », a avoué Valérie. « À un moment, ça devenait compliqué d’un point de vue agenda, donc je notais un peu qui j’avais vu quand. »