Une ancienne candidate de Secret Story découvre l’abstinence, ce «concept incroyable»

Vous vous souvenez peut-être de Juliette Marsault, ancienne candidate de Secret Story 5 (2011) qui donne désormais des cours pour booster sa confiance en soi. Juliette a également développé depuis une communauté de plus de 23.000 personnes qui la suivent sur Instagram. Lors d’une séance de questions-réponses avec ces derniers, elle a abordé un sujet très personnel, celui de la sexualité. L’occasion pour Juliette d’aborder le thème de l’abstinence. « Je me sentais un peu perdue concernant ma sexualité il y a quelque temps. Et c’est à ce moment-là que j’ai découvert un concept incroyable : l’abstinence. Pendant un an, j’ai pu me décharger de cette course à la rencontre et à l’orgasme et je me suis réellement concentrée sur la découverte de mon corps, mes limites, ce que j’aime, ce que je voulais tester », explique-t-elle.

Juliette assure que cette découverte a rendu sa vie beaucoup plus facile. « Après avoir défini tout ça de manière bien claire avec moi, c’est comme si tout ce à quoi j’avais pensé rencontrait mon chemin sans effort. Parfois, on a juste besoin de prendre un peu de recul », conclut-elle.