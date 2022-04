Une amie proche d’Amber Heard perturbe le procès de Johnny Depp et se fait expulser du tribunal

Selon les médias américains, Eve Barlow, une amie d’Amber Heard, aurait été virée du tribunal après avoir perturbé le déroulement du procès. Assise au premier rang, habituellement réservé à l’équipe juridique des parties, cette dernière aurait envoyé des SMS et des tweets depuis la salle d’audience. Ce qui aurait grandement irrité le juge.

Un témoignage annulé

Elle s’est en outre attaquée à l’un des témoins, Gina Deuters, amie de Johnny Depp venue témoigner en faveur de l’acteur. La journaliste aurait tenté de discréditer son témoignage. Pour ce faire, elle a ressorti un message publié par Gina Deuters sur les réseaux sociaux, affirmant qu’il s’agissait d’une publication concernant le procès en cours (ce qui l’aurait empêchée de facto de témoigner). En réalité, le massage concernait le précédent procès de Johnny Depp, celui qui l’opposait au journal The Sun à Londres.

Néanmoins, Gina Deuters a admis qu’elle avait vu des extraits du procès en cours avant de témoigner. Une raison suffisante, selon la cour, pour annuler son témoignage.

En réaction, les avocats de Johnny Depp ont déposé une requête pour qu’Eve Barlow soit exclue du tribunal, requête que le juge a validée.

« Amber a fait asseoir son amie journaliste la plus proche avec son équipe juridique au procès, tweetant en direct, envoyant des SMS et publiant des informations », confie une source à Page Six. « Eve Barlow semble penser qu’elle fait partie de l’équipe juridique d’Amber. Les avocats de Depp en ont finalement eu assez et l’ont expulsée de la salle d’audience. »

Heard vs Depp, acte II

Après le grand déballage de leur vie privée devant un tribunal londonien, l’acteur américain Johnny Depp et son ex-femme Amber Heard se retrouvent à nouveau lundi devant la justice, aux États-Unis cette fois, pour s’accuser mutuellement de diffamation. Le procès découle d’une tribune publiée en 2018 dans le Washington Post, dans laquelle Amber Heard se décrivait comme une « victime de violences conjugales », sans citer nommément Johnny Depp.

Ce deuxième acte, filmé et diffusé en direct, devrait être très suivi, d’autant que le casting des témoins est digne des grands films hollywoodiens : le milliardaire Elon Musk, les acteurs James Franco et Paul Bettany, la comédienne Ellen Barkin…