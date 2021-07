Un nouvel album et une tournée: le retour de Stromae est imminent

Après des années de silence, Stromae s’apprête à remonter sur scène. D’après les informations de Paris Match, son troisième album est en boîte et sera commercialisé dès l’automne.

Après une (trop) longue absence, le Maestro fait enfin son retour en musique. Un disque à l’automne et une tournée en 2022, annonce Paris Match.

Selon la DH, c’est à Dubaï que l’artiste bruxellois a enregistré son dernier album en décembre dernier, sept ans après la sortie de « Racine carrée ». « Je n’ai jamais arrêté de faire de la musique », confiait le Bruxellois. « Mon absence me fait du bien mais n’est pas définitive. » Ces dernières années, Paul Van Haver, de son vrai nom, s’est investi avec son épouse Coralie Barbier dans le prêt-à-porter via son label Mosaert.

Cette fois, son retour sur scène est bel et bien imminent. Si l’artiste n’a encore rien confirmé sur les réseaux sociaux, Paris Match assure qu’une série de concerts seront donnés en 2022 et que l’artiste sera à l’affiche des plus grands festivals dès l’été prochain